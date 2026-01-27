Mercato Bologna idea Fazzini per il centrocampo | avviati i contatti con la Fiorentina! Ecco la possibile formula

Il Bologna sta valutando un possibile trasferimento di Jacopo Fazzini dalla Fiorentina. Sono stati avviati i primi contatti tra le due società per definire una possibile formula di trasferimento. La trattativa potrebbe concludersi a breve, segnando una nuova fase nel percorso del centrocampista. Restano da monitorare gli sviluppi e i dettagli dell’accordo eventuale.

Mercato Bologna, idea Fazzini per il centrocampo: avviati i contatti con la Fiorentina! Ecco la possibile formula Baturina, che retroscena! Prima del Como era stato un obiettivo di quella big di Serie A! Iezzo a CagliariNews24: «Pisacane, Chivu e Cuesta, finalmente si sta cambiando rotta in Serie A! C’è una cosa che può far bene alla Nazionale» Infortunio Neres, svelati i tempi di recupero dopo l’operazione: ecco quando Conte potrà contare nuovamente su di lui! Rocchi furioso con Mariani e Doveri dopo Juve Napoli! Cosa è successo all’Allianz Stadium, il retroscena del CorSport Mercato Juve: chi sarà il nuovo attaccante? Non solo Kolo Muani, spunta una suggestione a sorpresa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mercato Bologna, idea Fazzini per il centrocampo: avviati i contatti con la Fiorentina! Ecco la possibile formula Approfondimenti su Fiorentina mercato Mercato Inter, Mlacic è l’ultima idea per la difesa: contatti già avviati con l’Hajduk Spalato! Nerazzurri in pole rispetto alle altre big Mercato, idea Zaniolo per l’estate: contatti già avviati Il Napoli sta già esplorando possibili acquisti per la prossima sessione estiva di mercato, con particolare attenzione a Nicolò Zaniolo. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Delle ultime 10 partite in campionato il Bologna ne ha vinta solo una: una crisi dettata dalla stanchezza e dalle rotazioni che hanno smesso di funzionare. Forse per la prima volta ad essere messo in discussione è anche il mercato di Giovanni Sartori. x.com ️Calciomercato Bologna - La sfida al Marassi ha lasciato la dirigenza rossoblù con vari interrogativi, soprattutto sull'attacco. Ma, ricordiamo, il focus rimane su un reparto in particolare: ecco le ultime sulla questione centrocampo - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.