Mercato Bologna idea Fazzini per il centrocampo | avviati i contatti con la Fiorentina! Ecco la possibile formula

Il Bologna sta valutando un possibile trasferimento di Jacopo Fazzini dalla Fiorentina. Sono stati avviati i primi contatti tra le due società per definire una possibile formula di trasferimento. La trattativa potrebbe concludersi a breve, segnando una nuova fase nel percorso del centrocampista. Restano da monitorare gli sviluppi e i dettagli dell’accordo eventuale.

