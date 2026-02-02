Le due squadre di Genova hanno concluso il mercato in modo diverso. Il Genoa ha piazzato alcuni acquisti mirati e ha lasciato partire alcuni giocatori, cercando di rinforzare l’organico in vista delle ultime partite di campionato. La Sampdoria, invece, ha mantenuto la sua strategia e chiuso con meno movimenti, concentrandosi sul mantenere l’attuale rosa. Le operazioni si sono concluse nell’ultimo giorno di mercato, con il Genoa che ha approfittato dell’ultimo momento per mettere a segno le ultime mosse.

Il mercato di febbraio 2026 si chiude con un’ultima ondata di movimenti per il Genoa, che ha approfittato dell’ultimo giorno di calciomercato per ristrutturare il proprio organico in vista del rush finale di stagione. Il club rossoblù ha ufficializzato il passaggio di Morten Thorsby alla Cremonese, dopo un’esperienza al di sotto delle aspettative in Liguria. Il norvegese, reduce da tre panchine consecutive contro Parma, Bologna e Lazio, ha concluso il suo percorso con 73 presenze e sei goal in maglia genoana. La decisione di cedere il centrocampista, nonostante la disponibilità a prolungare il contratto, è stata dettata da un mancato allineamento con il nuovo approccio tattico di De Rossi, che ha imposto un ritmo più fisico e meno tecnico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mercato a scadenza: Genoa e Sampdoria chiudono il giro con colpi mirati e partenze in chiaro.

Approfondimenti su Genoa Sampdoria

Ultime notizie su Genoa Sampdoria

