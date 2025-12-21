Mercato Sampdoria spuntano i primi due colpi per la finestra di gennaio | tutti i dettagli
Mercato Sampdoria, individuati i primi due obiettivi per gennaio: ecco cosa filtra e le ultimissime notizie La Sampdoria di Angelo Gregucci ha già rivolto lo sguardo alla sessione invernale di mercato, consapevole che serviranno innesti mirati per dare una svolta alla stagione. Il pareggio per 1-1 sul campo del Padova ha lasciato un retrogusto amaro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Il Secolo: "Sampdoria, mercato di gennaio: la lista Mancini. Ci sono Brunori e Gomis del Palermo"
