Mercato Sampdoria, individuati i primi due obiettivi per gennaio: ecco cosa filtra e le ultimissime notizie La Sampdoria di Angelo Gregucci ha già rivolto lo sguardo alla sessione invernale di mercato, consapevole che serviranno innesti mirati per dare una svolta alla stagione. Il pareggio per 1-1 sul campo del Padova ha lasciato un retrogusto amaro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mercato Sampdoria, spuntano i primi due colpi per la finestra di gennaio: tutti i dettagli

Leggi anche: Calciomercato Sampdoria, rivoluzione in corso! Spuntano due nuovi nomi per la sessione di gennaio

Leggi anche: Mercato Juventus, cosa aspettarsi a gennaio? Due i possibili colpi della dirigenza bianconera: tutti gli aggiornamenti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il Secolo: “Sampdoria, mercato di gennaio: la lista Mancini. Ci sono Brunori e Gomis del Palermo”; Il Secolo XIX - Sampdoria, mercato di gennaio: la lista Mancini. Ci sono Brunori e Gomis del Palermo.

Mercato Sampdoria, spuntano i primi due colpi per la finestra di gennaio: tutti i dettagli - Mercato Sampdoria, individuati i primi due obiettivi per gennaio: ecco cosa filtra e le ultimissime notizie La Sampdoria di Angelo Gregucci ha già rivolto lo sguardo alla sessione invernale di mercato ... calcionews24.com