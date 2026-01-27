Cosa c’è dietro il documentario su Melania Trump

Questo articolo analizza il documentario su Melania Trump, evidenziando i costi sostenuti da Amazon per la produzione e la promozione, e il coinvolgimento di un regista con accuse di molestie. Una panoramica obiettiva sulla realizzazione e le controversie legate a questa produzione.

Da una settimana le immagini promozionali del documentario Melania, voluto e prodotto da Melania Trump, riempiono gli spazi pubblicitari più importanti e costosi degli Stati Uniti. È una campagna promozionale ambiziosa, anche se è chiaro a tutti che quando il film uscirà nei cinema americani, il 30 gennaio, non si avvicinerà nemmeno a un incasso che ne giustifichi la spesa. Secondo i principali osservatori però per Amazon – che l’ha prodotto e ora lo distribuisce – va bene così, perché l’obiettivo è sempre stato un altro: compiacere il presidente Donald Trump. Già la notizia che Amazon, attraverso la MGM, avrebbe acquistato e distribuito un documentario su Melania Trump pagandolo 40 milioni di dollari, aveva fatto capire a molti che non si trattava di un’operazione fatta per guadagnarci. 🔗 Leggi su Ilpost.it

