Trump alla prima del documentario su Melania | pugno duro su immigrazione e Iran

Durante la prima del documentario su Melania, Donald Trump ha ribadito la sua linea dura su immigrazione e Iran. Il tycoon ha anche confermato il rafforzamento del presidio Ice in Minnesota e ha lanciato un avvertimento a Londra sui rapporti con la Cina. La scena si svolge tra parole dure e segnali di fermezza, senza mezze misure.

Il tappeto rosso del Kennedy Center si trasforma in un palcoscenico politico per Donald Trump. Prima di assistere alla proiezione del nuovo documentario intitolato "Melania", il Presidente degli Stati Uniti ha affrontato i cronisti con la consueta schiettezza comunicativa. Il clima di festa per il tributo cinematografico alla First Lady non ha infatti ammorbidito le posizioni del tycoon sui dossier più caldi dell'agenda internazionale e interna.

