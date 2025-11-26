Rubato dal set un abito da 1.700 dollari bufera sul vizietto della duchessa Meghan Markle

Bufera su Meghan Markle, accusata di essersi appropriata di un vestito di valore utilizzato durante un servizio fotografico: il riferimento, nello specifico, è a un capo che la duchessa mostrava nella copertina di "Variety" del 2022, da lei indossato nuovamente a distanza di tempo. A diffondere la notizia è Page Six, colonna di gossip sulle celebrità del quotidiano americano New York Post: secondo una fonte, infatti, la Markle avrebbe abbandonato il set portandosi via un abito di colore verde del valore di 1.695 dollari perché “faceva parte della sua prassi di archiviazione degli abiti come membro della famiglia reale”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Rubato dal set un abito da 1.700 dollari", bufera sul "vizietto" della duchessa Meghan Markle

