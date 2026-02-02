Mediterranea denuncia | Mille persone disperse a causa del ciclone Harry Italia e Malta tacciono I migranti costretti a partire dalla Tunisia con onde alte sette metri

Migliaia di persone sono in mare, disperse dopo il passaggio del ciclone Harry. La Mediterranea denuncia che Italia e Malta non fanno nulla per intervenire. I migranti partono dalla Tunisia, affrontando onde alte fino a sette metri, ma ancora nessuna risposta concreta da parte dei governi europei. La situazione si fa sempre più grave e nessuno sembra voler intervenire.

“Si stanno delineando i contorni della più grande tragedia degli ultimi anni lungo le rotte del Mediterraneo centrale e i governi di Italia e Malta tacciono e non muovono un dito”. L’accusa arriva da Laura Marmorale, presidente di Mediterranea Saving Humans: l’ong parla di 1.000 vittime provocate dal ciclone Harry, secondo le testimonianze raccolte anche da Refugees in Libya, Sul sito di Mediterranea viene offerta questa ricostruzione: “Secondo le informazioni trasmesse attraverso i dispacci Inmarsat dall’MRCC (il Centro per il coordinamento del soccorso marittimo) di Roma e segnalate per la prima volta dal giornalista Sergio Scandura, almeno 380 persone risultano disperse in mare al 24 gennaio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mediterranea denuncia: “Mille persone disperse a causa del ciclone Harry, Italia e Malta tacciono”. I migranti costretti a partire dalla Tunisia con onde alte sette metri Approfondimenti su Ciclone Harry Strage di migranti durante il ciclone Harry: “Mille persone disperse nel Mediterraneo centrale” Decine di barche partite dalla Tunisia sono scomparse nel Mediterraneo centrale durante il passaggio del ciclone Harry. Mediterranea punta il dito contro Italia e Malta: «Mille dispersi in mare con il ciclone Harry, ma loro non muovono un dito» La ong Mediterranea denuncia che circa mille persone sono disperse in mare a causa del ciclone Harry. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Ciclone Harry Argomenti discussi: Migranti, 8 barche travolte e 380 morti. Ma la denuncia dell'Ong cade nel silenzio; Almeno 380 migranti morti inabissati nel Mediterraneo. La denuncia della Ong Sos Mediterranée. Mediterranea lancia l'allarme: mille le persone disperse in mare durante il ciclone Harry«Si stanno delineando i contorni della più grande tragedia degli ultimi anni lungo le rotte del Mediterraneo centrale», denuncia la presidente Laura Marmorale ... msn.com Migranti: Mediterranea, mille i possibili dispersi in mare durante ciclone HarryPotrebbero essere 1000 le persone disperse in mare durante il ciclone Harry. E' la denuncia di Mediterranea Saving Humans, che col la ... agenzianova.com La denuncia di Mediterranea Saving Humans: ci sono le testimonianze di parenti e amici rimasti in Libia e in Tunisia. L'articolo di Daniela Fassini https://buff.ly/Yn7jE75 - facebook.com facebook Il bilancio ufficiale dei dispersi in mare causati dal ciclone Harry è di 380 persone, ma secondo le testimonianze raccolte in Libia e Tunisia il numero supererebbe quota mille: lo denuncia Mediterranea, che accusa Italia e Malta di “silenzio e inazione” x.com

