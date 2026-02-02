Medei | Una delle migliori gare della stagione

La Lube Civitanova torna a vincere con forza e senza troppi sbagli. I cucinieri dominano la Rana Verona e vincono 3-0 in trasferta. Una prova di maturità che alza il morale della squadra, ora più vicina alla zona alta della classifica.

Prova di forza della Lube Civitanova che batte 3-0 la Rana Verona. I cucinieri dominano la scena in casa della seconda forza del campionato, rialzando la testa in Superlega. Visibilmente soddisfatto coach Giampaolo Medei: "Una delle migliori partite della stagione – dice –, di sicuro la miglior partita fatta fin qui in trasferta. Arriva in un momento in cui ne avevamo grande bisogno. Ho grande fiducia in questo gruppo, sia a livello di singoli che come sistema di gioco. Dobbiamo continuare a lavorare sia sulla parte tecnica che su quella mentale, avendo sempre più consapevolezza nei nostri mezzi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

