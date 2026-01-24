Coach Priftis elogia Jamar presenta la partita di domani contro Cantù | Una delle gare più importanti della stagione Smith è speciale e prezioso per lo spogliatoio

Coach Priftis sottolinea l'importanza della partita di domani contro Cantù, definendola una delle più significative della stagione. Evidenzia inoltre il valore di Smith, considerato un elemento prezioso per lo spogliatoio. L'obiettivo principale sarà mantenere energia e concentrazione costante durante tutto l'incontro, per affrontare al meglio questa sfida cruciale.

"Quella con Cantù sarà una delle partite più importanti della stagione, quindi come prima cosa dovremo avere energia e presenza in ogni momento del match. Nelle ultime settimane hanno aggiunto due giocatori importanti come Green, grande realizzatore, e Chiozza, un play che può segnare, ma che è soprattutto un ottimo passatore. È una squadra che combatte e che ha perso tante partite solo negli ultimi possessi: dovremo avere massima attenzione". Coach Priftis è perfettamente consapevole che la gara di domani sarà una sorta di ‘sliding door’ della stagione. Con un successo – e magari con l’inversione della differenza canestri (all’andata fu -5) – la Pallacanestro Reggiana farebbe uno scatto decisivo verso la salvezza e potrebbe poi guardare all’orizzonte con rinnovato ottimismo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

"Smith è speciale e prezioso per lo spogliatoio»

