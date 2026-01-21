Contrabbando dalla Cina milioni di metri di tessuto e 237mila capi sequestrati a Prato

Il sequestro di 237mila capi e milioni di metri di tessuto di contrabbando dalla Cina evidenzia le criticità del settore tessile a Prato. Un flusso illecito che aggira controlli doganali e fiscali, mettendo a rischio la regolarità del mercato e la competitività delle imprese locali. La vicenda sottolinea l’importanza di rafforzare i controlli e promuovere un mercato trasparente e sostenibile.

Prato, 21 gennaio 2026 – Un fiume di tessuti di contrabbando entrava nel distretto pratese, aggirando dogane, fisco e regole del mercato. È quanto ha scoperto la guardia di finanza di Prato nell'ambito dell'operazione "Fraus ab Oriente", sotto la direzione dell'European Public Prosecutor's Office – Ufficio di Bologna, che ha portato al sequestro di più di 237mila capi di abbigliamento importati illegalmente dalla Cina, per un totale di quasi 8 milioni di metri di tessuto sequestrati e un valore stimato superiore ai 10 milioni di euro. Prato, maxi sequestro della Guardia di Finanza nel "distretto tessile parallelo"

