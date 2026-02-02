Maurizi | Vittoria di valore Cuccù | Peccato
La partita si è rivelata più difficile del previsto. Agenore Maurizi aveva già avvertito che sarebbe stata una sfida sofferta, e così è stato. Alla fine, Maurizi ha parlato di vittoria di valore, mentre Cuccù si è detto dispiaciuto per il risultato. La squadra ha faticato, ma è riuscita a portare a casa i tre punti.
Che sarebbe stata una partita sofferta, Agenore Maurizi lo aveva già detto nella conferenza stampa della vigilia. Ecco perché questa vittoria vale doppio e non soltanto ai fini della classifica: "Lo avevamo messo in preventivo che avremmo sofferto e così è stato. I giocatori del Castelfidardo hanno giocato con molta intelligenza tattica, vincendo i duelli e giocando con spirito di sacrificio. Questo da ancora più valore a questa vittoria: i ragazzi sono stati bravi ad avere pazienza, si vince anche così". Una partita decisa dai cambi, in un momento in cui si faticava a trovare il pertugio giusto: "Chi è entrato in campo è entrato con l’atteggiamento giusto, sarebbe riduttivo ricondurre questa vittoria alle sole sostituzioni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Maurizi Cuccù
La nostra fragilità è un valore aggiunto che ci rende unici. Il peccato è non capirlo
Mister Maurizi soddisfatto a fine gara, ma cerca la perfezione dai suoi ragazzi. "Domenica un’altra battaglia». "Vittoria dedicata al nostro capitano Gelonese. In questo momento ci manca un po’ di coraggio»
Ultime notizie su Maurizi Cuccù
Argomenti discussi: Il Telimar torna alla vittoria, prova di carattere contro la Roma Vis Nova; Sarri, sfogo in tv dopo Lecce-Lazio: Squadra ridimensionata. Poi svela la promessa fatta ai tifosi; La Torcia olimpica torna nel Trevigiano: ecco la mappa del percorso.
Ancona, Maurizi esulta con Di Paolo dopo l'Atletico Ascoli: «Vinto contro una grande». Il futuro socio si complimenta con il tecnicoCASTEL DI LAMA Seconda vittoria consecutiva in trasferta, sei punti in otto giorni, due imprese corsare che consentono alla sua Ancona di annullare gli effetti negativi della falsa partenza al debutto ... corriereadriatico.it
"Il Miracolo": mai come adesso, ne abbiamo proprio bisogno. Lo spettacolo scritto da Maurizio per raccontare i momenti immediatamente antecedenti la vittoria del quarto scudetto del Napoli, sarà in scena giovedì 5 febbraio allo Spazio ZTL Zurzolo Teatro Live - facebook.com facebook
Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Genoa. #sslazio #radiolaziale x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.