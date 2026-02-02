Maurizi | Vittoria di valore Cuccù | Peccato

La partita si è rivelata più difficile del previsto. Agenore Maurizi aveva già avvertito che sarebbe stata una sfida sofferta, e così è stato. Alla fine, Maurizi ha parlato di vittoria di valore, mentre Cuccù si è detto dispiaciuto per il risultato. La squadra ha faticato, ma è riuscita a portare a casa i tre punti.

