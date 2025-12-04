Mister Maurizi soddisfatto a fine gara ma cerca la perfezione dai suoi ragazzi Domenica un’altra battaglia Vittoria dedicata al nostro capitano Gelonese In questo momento ci manca un po’ di coraggio
"Sono molto contento che approdiamo alle semifinali di Coppa Italia – ha commentato a caldo nel post partita mister Agenore Maurizi –. in cuor mio la dedico a Luca Gelonese, che è stato vittima di un fallo bruttissimo, da macellaio di Bilbao. La dedichiamo a lui, a nome di tutto il gruppo. La partita l’abbiamo giocata bene, poi però in questo momento ci manca un po’ di coraggio e dopo il gol dell’1-0 realizzato da Cericola che entrato in partita benissimo, magari altri sono entrati meno bene, ci siamo tirati indietro di quindici, venti metri e questo non va bene. Ma è una cosa inconscia, è impossibile metterci riparo perché la squadra in questo momento è così. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
