"Sono molto contento che approdiamo alle semifinali di Coppa Italia – ha commentato a caldo nel post partita mister Agenore Maurizi –. in cuor mio la dedico a Luca Gelonese, che è stato vittima di un fallo bruttissimo, da macellaio di Bilbao. La dedichiamo a lui, a nome di tutto il gruppo. La partita l’abbiamo giocata bene, poi però in questo momento ci manca un po’ di coraggio e dopo il gol dell’1-0 realizzato da Cericola che entrato in partita benissimo, magari altri sono entrati meno bene, ci siamo tirati indietro di quindici, venti metri e questo non va bene. Ma è una cosa inconscia, è impossibile metterci riparo perché la squadra in questo momento è così. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Mister Maurizi soddisfatto a fine gara, ma cerca la perfezione dai suoi ragazzi. "Domenica un'altra battaglia». "Vittoria dedicata al nostro capitano Gelonese. In questo momento ci manca un po' di coraggio»