Domenica scorsa un amico lettore, che ringrazio, mi ha mandato un messaggio con cui commentava così il mio articolo: «Mi ha fatto riflettere quel confessionale! Mi attira sempre di più! (Annotazione personale: non ho capito se lo attira di più il confessionale sul giornale o il confessionale in chiesa perché la prospettiva è molto diversa, comunque mi rende felice). Anche perché - continuava - ultimamente non so più se sto facendo una vita peccaminosa o se nella quotidianità il peccato è la vita». Un dubbio amletico interessante: essere o non essere peccatore? Questo è il problema!. Una versione perlomeno innovativa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La nostra fragilità è un valore aggiunto che ci rende unici. Il peccato è non capirlo