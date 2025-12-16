Valditara | Chi fa scena muta alla maturità disprezza impegno dei compagni E poi | Il merito fa paura alla sinistra La scuola deve insegnare a rialzarsi non regalare risultati

Il ministro Valditara critica coloro che evitano di affrontare le prove della maturità, sottolineando come il rispetto per l'impegno degli studenti sia fondamentale. Secondo lui, il merito spaventa la sinistra e la scuola dovrebbe insegnare a rialzarsi dopo le difficoltà, piuttosto che regalare risultati. Un esempio sono ragazzi con storie complicate alle spalle, tra bocciature e reati.

"Ragazzi che avevano alle spalle anni di bocciatura, persino con danne penali, erano stati in galera per rapina, per furto, per spaccio di droga". Giuseppe Valditara racconta la sua visita a un istituto professionale dove questi studenti hanno trovato "un percorso idoneo alle loro potenzialità" ottenendo "il 100% dei casi" di assunzioni immediate.

