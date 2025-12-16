Valditara | Chi fa scena muta all’orale della maturità disprezza l’impegno dei compagni E poi | Il merito fa paura alla sinistra La scuola deve insegnare a rialzarsi non regalare risultati

Il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara critica chi sceglie di non esprimersi durante l’orale della maturità, sottolineando l’importanza del merito e dell’impegno. In un’intervista a Radio Atreju, evidenzia come il concetto di merito sia visto con timore dalla sinistra e ribadisce il ruolo della scuola nel insegnare a rialzarsi, piuttosto che a ottenere risultati senza sforzo.

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha definito il merito come un concetto che "fa paura a quella sinistra che per 50 anni ci ha insegnato che è una brutta parola" durante l'intervista a Radio Atreju. L'articolo . Orizzontescuola.it

Il ministro Valditara: Scena muta all'ora di maturità? Inaccettabile

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Scuola, per 63% giusto bocciare chi fa scena muta alla Maturità/ Valditara promosso anche da elettori Pd-M5s - Il sondaggio verte attorno alla protesta di alcuni studenti agli esami di Maturità 2025: avendo già ottenuto i crediti necessari per la promozione, tra scritti e crediti pregressi, si sono rifiutati ... ilsussidiario.net

Maturità, ok Cdm al dl scuola. Valditara: "Chi fa scena muta all'orale sarà bocciato" - Tra le novità più importanti, il fatto che "chi fa scena muta all'orale, chi non svolge ... affaritaliani.it

Quello che sta accadendo è gravissimo. Il ministro Valditara ha chiesto ispezioni ministeriali in due scuole solo perché hanno ospitato un incontro con Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU. Una scena che sembra uscita da un romanzo distopico e i - facebook.com facebook