Il Ministero dell’Istruzione ha annunciato le materie della seconda prova per l’esame di maturità 2026. Le scuole si preparano a nuove sfide, tra scelte curricolari e competenze pratiche. La prova si inserisce in un quadro di cambiamenti che vogliono rendere l’esame più vicino alle reali capacità degli studenti. Le scuole dovranno adattarsi a queste novità e capire come mettere in pratica le nuove richieste.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso noto, con un decreto ufficiale pubblicato il 2 febbraio 2026, le materie che costituiranno la seconda prova scritta dell’Esame di Stato per il ciclo secondario superiore, in vista della maturità 2026. La decisione, attesa da studenti, famiglie e docenti, definisce in modo chiaro e definitivo le discipline da affrontare nei diversi indirizzi di studio, sia liceali che tecnici. Ogni percorso formativo ha ricevuto una prova specifica, allineata ai contenuti caratterizzanti del proprio indirizzo, con l’obiettivo di valorizzare le competenze acquisite durante gli anni di scuola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maturità 2026: le nuove sfide della seconda prova tra scelte curricolari e competenze pratiche

Approfondimenti su Maturità 2026

Questa mattina il Ministero ha annunciato le materie scelte per le prove della Maturità 2026.

Gli studenti italiani che affronteranno l’esame di maturità nel 2026 conoscono già le materie della seconda prova.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Maturità 2026

Argomenti discussi: Maturità 2026, uscite le materie della seconda prova scritta e degli orali; Maturità 2026: ecco tutte le materie dello scritto e dell'orale; Nuovo Esame di maturità 2026: conoscenze e competenze ma anche impegno, autonomia e responsabilità. Le novità spiegate dal MIM; Maturità 2026: estratte solo due materie per il colloquio, le altre due sono le stesse dello scritto.

Maturità 2026, il cambiamento è in arrivo: ecco le nuove regole e le materie per gli esami di GiugnoIl Ministero ha svelato le materie della seconda prova e le quattro discipline dell’orale per l’Esame di Stato 2026, in una svolta che ridisegna l’intero esame. cosmopolitan.com

Maturità 2026, attesa per le materie della seconda prova e novità sull’oraleMaturità 2026, cambia tutto: 4 materie all’orale, nuovi criteri per i bonus, e addio all’esame di Stato. Domani l’annuncio delle materie della seconda prova. trmtv.it

Maturità 2026, materie in uscite e nuove regole: chi salta l'orale è bocciato, commissioni light e bonus più facile - facebook.com facebook

Le prove della nuova Maturità. Le materie della seconda prova. L’annuncio del Ministero segna un punto di svolta: da questo momento la preparazione diventa mirata, strategica e, inevitabilmente, più intensa #IoSeguoTgr @TgrRai x.com