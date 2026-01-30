Maturità 2026 | ecco le discipline della seconda prova scritta e le quattro materie del colloquio

Il ministero ha appena diffuso le materie che gli studenti affronteranno alla seconda prova scritta e per il colloquio degli esami di maturità 2026. Giuseppe Valditara, il ministro dell'Istruzione, ha confermato le scelte ufficiali, che coinvolgono quattro materie per il colloquio. Gli studenti ora sanno cosa aspettarsi e possono iniziare a prepararsi in modo più mirato.

Sono state pubblicate in piattaforma Unica e sul motore di ricerca. Tutte le novità elencate dal ministro Valditara Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato la pubblicazione dele discipline della seconda prova scritta e le quattro materie del colloquio degli esami di maturità 2026. Latino al liceo classico; matematica al liceo scientifico; scienze umane al liceo delle scienze umane; economia aziendale per gli istituti tecnici del settore economico indirizzo “amministrazione, finanza e marketing”; discipline turistiche e aziendali per gli istituti tecnici del settore economico indirizzo “turismo”; progettazione, costruzioni e impianti per l’indirizzo “costruzioni, ambiente e territorio”: queste alcune delle discipline scelte per la seconda prova scritta della maturità secondo quanto prevede il decreto n.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su Maturità 2026

Questa mattina il Ministero dell’Istruzione ha annunciato le materie che gli studenti dovranno affrontare nelle prove di maturità del 2026.

Gli studenti italiani che affronteranno l’esame di maturità nel 2026 conoscono già le materie della seconda prova.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Maturità 2026

Argomenti discussi: Esame di maturità, le materie: ecco la vera pagina da tenere sotto controllo; Maturità 2026, il cambiamento è in arrivo: le nuove regole (e le materie) che stanno per arrivare; L’esame di Maturità 2026: la super riforma tra orale, scritto, commissione e bonus. Ecco cosa cambia; Maturità 2026: ecco cosa cambia con la nuova riforma.

Maturità 2026, uscite le materie della seconda prova scritta e degli oraliIl ministero dell'Istruzione e del Merito ha reso noti i dettagli. In seconda prova ci saranno Latino al classico e Matematica allo Scientifico. Già fissate le date dell'esame: la prima prova è previs ... tg24.sky.it

Maturità 2026, latino al classico e matematica allo scientifico. Ecco le materie della seconda prova e le quattro dell'oraleL'esame di Maturità 2026 comincerà il 18 giugno. Ci sarà una prima prova scritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, che si svolgerà dalle ... ilmessaggero.it

Maturità 2026, le materie della seconda prova: latino al classico e matematica allo scientifico. Cambia l'orale: le quattro discipline - facebook.com facebook

Ecco le discipline scelte per la seconda prova scritta della Maturità 2026, secondo quanto prevede il decreto n.13 del 29/1/2026, firmato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. x.com