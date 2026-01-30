Esami di maturità 2026 ecco le discipline della seconda prova scritta e le quattro materie del colloquio

Gli studenti italiani si preparano alle prove di maturità 2026. Per la seconda prova scritta, al Liceo classico ci sarà il Latino, al Liceo scientifico la Matematica, e al Liceo delle Scienze umane le Scienze umane. Queste materie rappresentano le scelte ufficiali per gli esami di quest’anno, mentre il colloquio comprenderà quattro materie a seconda dell’indirizzo di studi. La scuola ha già comunicato le discipline, e gli studenti iniziano a studiare con il focus su queste prove.

Latino al Liceo classico. Matematica al Liceo scientifico. Scienze umane al Liceo delle Scienze umane. Economia aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”. Discipline turistiche e aziendali per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Turismo”; Progettazione, costruzioni e impianti per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”. Queste alcune delle discipline scelte per la seconda prova scritta della Maturità 2026. L’esame di maturità prevede una prima prova scritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, che si svolgerà dalle 8,30 di giovedì 18 giugno; una seconda prova scritta, riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio e il colloquio.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Il ministero ha appena diffuso le materie che gli studenti affronteranno alla seconda prova scritta e per il colloquio degli esami di maturità 2026.

Questa mattina il Ministero dell’Istruzione ha annunciato le materie che gli studenti dovranno affrontare nelle prove di maturità del 2026.

