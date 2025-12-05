Questa mattina, la storica Piazza del Quirinale si è trasformata in un palcoscenico di festa e solennità. Le alte cariche dello Stato, tra cui il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, hanno assistito alla cerimonia di accensione della Fiamma olimpica da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un evento che segna ufficialmente l’inizio del conto alla rovescia verso Milano-Cortina 2026. La banda interforze ha aperto la cerimonia con l’esecuzione dell’Inno nazionale, creando un’atmosfera di grande partecipazione e orgoglio patriottico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mattarella inaugura la Fiamma olimpica: "Rinnoviamo la tregua, lo sport porta pace"