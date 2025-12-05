Mattarella inaugura la Fiamma olimpica | Rinnoviamo la tregua lo sport porta pace
Questa mattina, la storica Piazza del Quirinale si è trasformata in un palcoscenico di festa e solennità. Le alte cariche dello Stato, tra cui il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, hanno assistito alla cerimonia di accensione della Fiamma olimpica da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un evento che segna ufficialmente l’inizio del conto alla rovescia verso Milano-Cortina 2026. La banda interforze ha aperto la cerimonia con l’esecuzione dell’Inno nazionale, creando un’atmosfera di grande partecipazione e orgoglio patriottico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
MILANO CORTINA | La cerimonia di inaugurazione del viaggio della fiamma olimpica con il presidente Mattarella. Segui la DIRETTA dalla piazza del Quirinale. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
MILANO CORTINA | La cerimonia di inaugurazione del viaggio della fiamma olimpica con il presidente Mattarella. Segui la DIRETTA dalla piazza del Quirinale. #ANSA Vai su X
Mattarella inaugura la Fiamma olimpica: "Rinnoviamo la tregua, lo sport porta pace" - Questa mattina, la storica Piazza del Quirinale si è trasformata in un palcoscenico di festa e solennità. Si legge su ilgiornale.it
Mattarella inaugura il viaggio della Fiamma Olimpica. La diretta video - Giovedì sera è avvenuta la consegna al presidente Sergio Mattarella, venerdì mattina alle 11 la ce ... Lo riporta video.corriere.it
Milano-Cortina, Mattarella accende il braciere con la fiamma olimpica - Nella piazza del Quirinale, a Roma, la cerimonia d'inaugurazione del viaggio della Fiamma olimpica dei Giochi ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com
Sergio Mattarella accende il braciere olimpico: “La fiamma richiama valori universale, bisogno di amicizia e pace” - Sergio Mattarella ha acceso il braciere olimpico in piazza del Quirinale alle ore 11. Come scrive oasport.it
La Fiamma Olimpica è al Quirinale: il presidente Mattarella accende il braciere - La presidente del Cio Coventry: "Lo spirito olimpico connette generazioni e popoli in tutto il mondo ... Lo riporta msn.com
La Fiamma olimpica è ripartita da Roma. Il monito di Mattarella per la pace - La pace è iscritta nel dna olimpico fin dai tempi più remoti", ha detto il presidente della Repubblica ... Secondo ilfoglio.it