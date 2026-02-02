mattarella dobbiamo riconsegnare ai ragazzi di crans montana una vita piena

Il presidente Mattarella si è recato in ospedale a Milano per visitare i giovani sopravvissuti alla tragedia di Capodanno. Ha parlato con loro e ha sottolineato che bisogna fare di tutto per restituire loro una vita normale. Il suo gesto dimostra attenzione e vicinanza alle vittime di quella notte.

«Devono farcela. Dobbiamo riconsegnare loro una vita piena». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai genitori dei ragazzi sopravvissuti alla strage di Capodanno a Crans-Montana incontrati all’ospedale Niguarda di Milano, parlando dei giovani ricoverati. Incontrando i medici dell’Ospedale Niguarda di Milano che curano i ragazzi feriti nella tragedia di Crans Montana, il capo dello Stato li ha ringraziati, «Ringrazio voi per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto e state facendo in questa circostanza», ha affermato il presidente della Repubblica, Il Capo dello Stato, nel capoluogo lombardo per gli eventi legati alle Olimpiadi di Milano-Cortina, oltre ai medici ha incontrato i familiari dei ragazzi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Sergio Mattarella ha passato circa 40 minuti al Niguarda di Milano, visitando i feriti di Crans-Montana.

Il presidente Mattarella ha fatto una visita a sorpresa ai feriti ricoverati al Niguarda di Milano, provenienti da Crans-Montana.

Argomenti discussi: Il presidente Mattarella a Milano per le Olimpiadi: strade chiuse, divieti (e mezzi deviati).

