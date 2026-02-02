Il presidente Mattarella ha fatto una visita a sorpresa ai feriti ricoverati al Niguarda di Milano, provenienti da Crans-Montana. Ha parlato con loro, ascoltando le loro storie e portando un messaggio di speranza: “Dobbiamo riconsegnare ai ragazzi una vita piena”. Il viaggio del capo dello Stato si è concentrato sulla solidarietà e sulla volontà di sostenere i giovani coinvolti nell’incidente.

«Dobbiamo riconsegnare ai ragazzi una vita piena». È stato questo il messaggio di Sergio Mattarella ai feriti di Crans-Montana ricoverati al Niguarda di Milano. Nella visita a sorpresa, durata circa 40 minuti, il presidente della Repubblica è stato accompagnato dal dg dell'ospedale Alberto Zoli e l'assessore della Regione Lombardia al Welfare Guido Bertolaso. La visita a sorpresa «É stata una sorpresa e una gioia per i genitori che erano ovviamente felicissimi ed è stato molto emozionante e commovente - ha commentato Bertolaso -. L'umanità del presidente della Repubblica la conoscono tutti e tutti i genitori sono rimasti molto colpiti e toccati dalle sue parole e dalla visita che si è prolungata parecchio». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Crans-Montana, Mattarella a sorpresa visita i feriti al Niguarda. «Dobbiamo riconsegnare ai ragazzi una vita piena»

