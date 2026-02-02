Sergio Mattarella ha passato circa 40 minuti al Niguarda di Milano, visitando i feriti di Crans-Montana. Il presidente ha parlato con loro, ascoltando le loro storie e portando un messaggio di vicinanza. Ha detto che bisogna fare di tutto per restituire ai giovani una vita normale, piena di speranza. È stato un momento di confronto diretto, senza fronzoli, che ha dimostrato ancora una volta quanto tenga alla loro ripresa.

È durata circa 40 minuti la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ai feriti di Crans-Montana ricoverati al Niguarda di Milano. Erano presenti anche il dg dell'ospedale Alberto Zoli e l'assessore della Regione Lombardia al Welfare Guido Bertolaso. «É stata una sorpresa e una gioia per i genitori che erano ovviamente felicissimi ed è stato molto emozionante e commovente - ha commentato Bertolaso -. L'umanità del presidente della Repubblica la conoscono tutti e tutti i genitori sono rimasti molto colpiti e toccati dalle sue parole e dalla visita che si è prolungata parecchio». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Crans-Montana, Mattarella visita i feriti al Niguarda. «Dobbiamo riconsegnare ai ragazzi una vita piena»

Approfondimenti su Crans Montana Italia

Sergio Mattarella visita l’ospedale Niguarda di Milano, dove si è recato questa mattina.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Crans Montana Italia

Argomenti discussi: Mattarella a Dubai incontra il padre di Emanuele Galeppini morto a Crans-Montana; Il presidente Mattarella incontra a Dubai il papà di Emanuele Galeppini; Mattarella alla cerimonia in memoria delle vittime dell’incendio di Crans-Montana; Strage di Crans-Montana, Mattarella incontra a Dubai il padre di Emanuele Galeppini.

Mattarella visita i feriti dell'incendio di Crans-Montana a Milano: solidarietà e sostegnoIl Presidente Sergio Mattarella manifesta la sua solidarietà ai feriti e alle famiglie delle vittime dell'incendio di Crans-Montana. notizie.it

Crans-Montana, Mattarella in visita ai feriti al Niguarda di MilanoIl presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto all’ospedale Niguarda di Milano dove sono ancora ricoverati alcuni dei ragazzi coinvolti nel rogo ... lapresse.it

Mattarella al Niguarda visita i feriti di Crans-Montana. Il capo dello Stato ha incontrato i medici e i familiari. #ANSA - facebook.com facebook

#MilanoCortina2026 al via tra 4 giorni e c'è incertezza sulla condizione di Federica #Brignone, reduce da un lungo stop per infortunio e dal 18° posto nel Super G a Crans-Montana. Maria Rosa Quario, madre dell'azzurra ed ex sciatrice, oggi a Radio anch'io S x.com