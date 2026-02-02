Mattarella dichiara aperta la 145esima sessione del Comitato olimpico internazionale

Questa mattina, Sergio Mattarella ha aperto la 145esima sessione del Comitato Olimpico Internazionale alla Scala di Milano. Nel suo discorso, ha chiesto con fermezza una tregua olimpica e ha sottolineato l’importanza di mantenere lo spirito di pace e collaborazione tra le nazioni attraverso lo sport. La cerimonia ha attirato numerosi partecipanti e ha segnato un momento significativo per il movimento olimpico.

"Dichiaro aperta la 145ma sessione del Comitato Olimpico internazionale ". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concluso il suo discorso alla Scala in cui ha chiesto "con determinazione" una tregua olimpica. Terminato l'intervento del presidente, è'tornata sul palco l'orchestra della Scala con il direttore Riccardo Chailly e il baritono Luca Salsi per un concerto con un programma interamente dedicato a musiche di Rossini e Verdi.

