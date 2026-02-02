Mattarella al Niguarda la visita a sorpresa ai feriti di Crans-Montana | Ridiamo una vita piena a questi ragazzi E ai medici | Grazie per quel che state facendo

Il presidente Mattarella ha fatto una visita a sorpresa all’ospedale Niguarda di Milano, incontrando i feriti di Crans-Montana. Con parole semplici, ha detto loro: «Ridiamo una vita piena a questi ragazzi». Poi si è rivolto ai medici, ringraziandoli per il lavoro che stanno svolgendo. La visita si è svolta durante la tappa inaugurale delle olimpiadi a Milano, con il capo dello Stato che ha parlato con familiari e medici.

A Milano per la prima tappa inaugurale delle Olimpiadi, stasera al Teatro alla Scala, Sergio Mattarella è andato all'ospedale Niguarda per un abbraccio ai ragazzi feriti nel tragico incendio di Crans Montana. Una visita a sorpresa, fuori dall'agenda ufficiale. Senza giornalisti, fotografi e cameramen al seguito, il capo dello Stato ha fatto un giro nel reparto per informarsi del lungo e difficile percorso di riabilitazione. Abbracciando i familiari, Mattarella ha detto che «i ragazzi devono farcela, dobbiamo riconsegnare loro una vita piena». E ai medici: «Ringrazio voi per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto e state facendo in questa circostanza». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Mattarella al Niguarda, la visita a sorpresa ai feriti di Crans-Montana: «Ridiamo una vita piena a questi ragazzi». E ai medici: «Grazie per quel che state facendo» Approfondimenti su Mattarella Niguarda Crans-Montana, Mattarella al Niguarda: l’incontro con i familiari dei feriti. E ai medici: “Grazie per quello che fate” Sergio Mattarella si è recato questa mattina all’ospedale Niguarda di Milano per parlare con i familiari dei giovani feriti nell’incendio di Capodanno a Crans Montana. Crans-Montana, Mattarella in visita ai feriti al Niguarda di Milano Sergio Mattarella ha visitato questa mattina i giovani feriti all’ospedale Niguarda di Milano. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Mattarella Niguarda Argomenti discussi: Il presidente Mattarella a Milano per le Olimpiadi: strade chiuse, divieti (e mezzi deviati); Sergio Mattarella atteso a Palazzo Marino, Scala e San Siro prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026; Crans-Montana, dimessi da Niguarda primi 2 giovani ustionati. Bertolaso: Presto torneranno a scuola; Giornata della Memoria, Meloni: Condanniamo la complicità del regime fascista nelle persecuzioni. Mattarella: Attacchi a Segre... Mattarella al Niguarda, la visita a sorpresa ai feriti di Crans-Montana: «Ridiamo una vita piena a questi ragazzi». E ai medici: «Grazie per quel che state facendo»Il capo dello Stato, a Milano per la tappa inaugurale delle olimpiadi, ha parlato con familiari e medici. La testimonianza, dopo la cerimonia in Svizzera e l'incontro con il padre di una vittima negli ... roma.corriere.it Crans-Montana, Mattarella al Niguarda: l’incontro con i familiari dei feriti. E ai medici: Grazie per quello che fateIl presidente della Repubblica si è recato dai giovani rimasti coinvolti nel rogo de Le Constellation, la notte di Capodanno. Al momento restano 8 ricovertai, tre ancora in gravissime condizioni ... msn.com Mattarella al Niguarda visita i feriti di Crans-Montana. Il capo dello Stato ha incontrato i medici e i familiari. #ANSA - facebook.com facebook #MilanoCortina2026 al via tra 4 giorni e c'è incertezza sulla condizione di Federica #Brignone, reduce da un lungo stop per infortunio e dal 18° posto nel Super G a Crans-Montana. Maria Rosa Quario, madre dell'azzurra ed ex sciatrice, oggi a Radio anch'io S x.com

