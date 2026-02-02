Mattarella al Niguarda la visita a sorpresa ai feriti di Crans-Montana | Dobbiamo ridare a questi ragazzi una vita piena

Sergio Mattarella ha fatto visita a sorpresa ai giovani feriti all’ospedale Niguarda di Milano. Il presidente ha detto chiaramente che loro devono farcela e che bisogna aiutarli a tornare a vivere normalmente. La visita è arrivata oggi, mentre i ragazzi curati in ospedale affrontano ancora un percorso difficile dopo la tragedia di Crans-Montana.

«Devono farcela, dobbiamo restituire ai ragazzi una vita piena ». A dirlo è il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che oggi, lunedì 2 febbraio, si è recato a sorpresa all’ospedale Niguarda di Milano, dove sono ricoverati i ragazzi feriti nella tragedia di Crans-Montana. Il capo dello Stato ha incontrato i giovani, i loro familiari e l’équipe medica, confrontandosi a lungo con i sanitari e ringraziandoli per il lavoro svolto: «Vi ringrazio per ciò che fate ogni giorno e per quanto avete fatto e state facendo in questa circostanza». La visita del presidente della Repubblica: «Una grande gioia».🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Crans Montana

Il presidente Sergio Mattarella ha fatto una visita a sorpresa ai feriti al Niguarda di Milano, provenienti dall’ospedale di Crans-Montana.

Il presidente Mattarella ha fatto una visita a sorpresa ai feriti ricoverati al Niguarda di Milano, provenienti da Crans-Montana.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Crans Montana

Argomenti discussi: Il presidente Mattarella a Milano per le Olimpiadi: strade chiuse, divieti (e mezzi deviati); I balloons si diffondono in Lombardia: i sindaci pronti a vietarli; Sergio Mattarella atteso a Palazzo Marino, Scala e San Siro prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026; Crans-Montana, dimessi da Niguarda primi 2 giovani ustionati. Bertolaso: Presto torneranno a scuola.

Crans-Montana, la visita a sorpresa di Mattarella ai feriti ricoverati al Niguarda: «Ridiamo una vita piena a questi ragazzi»Il presidente della Repubblica, in Lombardia per gli eventi legati alle Olimpiadi di Milano-Cortina, si è recato nell’ospedale dove sono ricoverati i ragazzi italiani rimasti feriti nell’incendio del ... vanityfair.it

Crans-Montana, Mattarella visita i feriti al Niguarda. «Dobbiamo riconsegnare ai ragazzi una vita piena»È durata circa 40 minuti la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ai feriti di Crans-Montana ricoverati al Niguarda di Milano. Erano presenti anche il ... ilmessaggero.it

Sergio Mattarella al Niguarda, la visita a sorpresa ai feriti di Crans-Montana. «Dobbiamo riconsegnare ai ragazzi una vita piena» - facebook.com facebook

Crans Montana, il Presidente della Repubblica Mattarella si trova al Niguarda per parlare con familiari e medici. x.com