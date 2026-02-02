Mattarella a Milano | prima tappa al Niguarda per i feriti di Crans-Montana

Sergio Mattarella è arrivato questa mattina a Milano. La prima tappa del suo viaggio è stata l’ospedale Niguarda, dove ha incontrato alcuni feriti di Crans-Montana. Poi si è spostato per partecipare alla cerimonia di presentazione dei membri del Comitato Olimpico Internazionale.

