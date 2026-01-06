crans montana meloni visita i feriti al niguarda prima del vertice di parigi

Giorgia Meloni ha visitato il reparto di chirurgia del Niguarda prima di partire per Parigi, dove parteciperà al vertice della Coalizione dei Volenterosi. L'incontro con i feriti rappresenta un momento di vicinanza e attenzione alle persone coinvolte, prima di proseguire con gli impegni istituzionali all’estero. La visita si inserisce nel quadro delle attività istituzionali della presidente del Consiglio.

Giorgia Meloni ha fatto tappa al Niguarda. La presidente del Consiglio, prima di recarsi a Parigi dove è attesa al vertice della Coalizione dei Volenterosi, ha fatto visita all'ospedale milanese. Qui sono ricoverati alcuni dei giovani rimasti feriti nella tragedia di Crans-Montana. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi. Meloni, precisano le stesse fonti, si è intrattenuta con i familiari dei ragazzi ricoverati, rinnovando a tutti la piena vicinanza e il sostegno del governo in questo momento di grande dolore. Il premier ha voluto esprimere un personale ringraziamento ai medici e agli infermieri per l'impegno e la professionalità dimostrati nell'assistenza ai pazienti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

