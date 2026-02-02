Sergio Mattarella visita l’ospedale Niguarda di Milano, dove si è recato questa mattina. Il presidente della Repubblica si è incontrato con alcuni feriti rimasti coinvolti nell’incidente di Crans-Montana. Ha detto chiaramente che devono farcela e che bisogna aiutarli a tornare a vivere una vita normale. La visita è stata un segnale di vicinanza e solidarietà per chi sta affrontando momenti difficili.

Prima tappa: ospedale Niguarda. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è oggi a Milano per partecipare alla cerimonia di presentazione dei membri del Comitato Olimpico Internazionale. E il primo appuntamento in agenda è l'ospedale milanese dove sono ricoverati i ragazzi rimasti feriti nella tragedia di Crans-Montana la notte di Capodanno. Al Niguarda, dove sono stati portati i 12 feriti italiani, a distanza di un mese sono ancora ricoverate otto persone. Il Presidente ha incontrato i medici e i familiari dei giovani. Nel pomeriggio Mattarella si sposterà in Palazzo Marino per la cerimonia di presentazione dei membri del Comitato Olimpico Internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mattarella a Milano, prima tappa al Niguarda per i feriti di Crans-Montana: "Devono farcela, dobbiamo riconsegnargli una vita piena"

