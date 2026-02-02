Mateta Milan Crystal Palace in attesa! La rivelazione di Romano e la verità sul ritorno di fiamma della Juventus

La trattativa tra il Milan e Jean-Philippe Mateta si blocca ancora. I medici stanno valutando la condizione dell’attaccante, che potrebbe restare in Inghilterra almeno fino a quando non sarà tutto risolto. Il Crystal Palace aspetta una risposta e intanto la Juventus non molla, sperando di riaccendere il suo interesse per il giocatore. La situazione resta molto incerta e nessuno si sbilancia sui tempi.

Tavares via dalla Lazio? Il Besiktas rilancia! Palla a Fabiani per la decisione finale Calciomercato Fiorentina, non solo Zappa. Per la viola spunta l’idea Nedeljkovic del Lipsia. I dettagli Calciomercato Juve, si apre un clamoroso scenario per l’attacco! I bianconeri osservano la trattativa Mateta Milan Petardo Audero, la questione arriva in Viminale! Interviene il Ministro Piantedosi: pugno durissimo! Calciomercato Fiorentina, non solo Zappa. Per la viola spunta l’idea Nedeljkovic del Lipsia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mateta Milan, Crystal Palace in attesa! La rivelazione di Romano e la verità sul ritorno di fiamma della Juventus Approfondimenti su Mateta Milan Guessand Crystal Palace, è ufficiale! Ecco il sostituto di Mateta, ma la Juventus era interessata? La verità La notizia è arrivata: Guessand sarà il nuovo attaccante del Crystal Palace, sostituendo Mateta che passa al Milan. Crystal Palace, Glasner esce allo scoperto sul futuro di Mateta: «Sua cessione? Ecco la verità» Oliver Glasner, allenatore del Crystal Palace, ha recentemente commentato il futuro di Jean-Philippe Mateta. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Mateta Milan Argomenti discussi: Milan-Mateta, tutto bloccato: è braccio di ferro col Crystal Palace; Mateta, il Milan ha fretta: alzata l'offerta al Palace per averlo subito. I dettagli della trattativa; Crystal Palace, è fatta per Larsen: così Mateta può andare subito al Milan; Mateta al Milan rischia di saltare? Cosa è successo dopo le visite mediche. Mateta, la Juve ci riprova con il Crystal Palace: nuovi dialoghi e Milan in stand-by$????ilM$6??Aau0012Kl#????? (u0019?R?u0001u0014Lu0006f??8?$q???H ? !#Q??ú??u000b$?Au0005u0003N?u0002?u0012u0015??%e$0.h (X?u0016D?u001e ?B?X,??? ?u0002jCudh.td,?8?u0002u0006u001e?u0002u0006V? u0016 ... tuttosport.com Il Milan non affonda e la Juve torna su Mateta: il giocatore attende la risposta dei rossoneriLa Juventus resta alla finestra per Jean-Philippe Mateta. In attesa di capire se il Milan affonderà o meno il colpo in queste ultime ore di calciomercato,. tuttomercatoweb.com Juventus alla finestra per Mateta! Se il Milan non dovesse chiudere, i bianconeri potrebbero riprovarci proponendo altre condizioni al Crystal Palace nelle ultime ore di mercato Milan o Juve, a chi servirebbe di più Mateta facebook Sky - Mateta-Milan, a breve l'esito. Occhio anche alla Juventus x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.