La notizia è arrivata: Guessand sarà il nuovo attaccante del Crystal Palace, sostituendo Mateta che passa al Milan. La Juventus, invece, aveva messo gli occhi su di lui, ma alla fine non ha fatto offerte. Ora il mercato delle punte in Premier League si infiamma e potrebbe cambiare gli equilibri anche altrove.

Chi è Darryl Bakola, nuovo acquisto del Sassuolo. La storia, le caratteristiche tecniche e l’identikit del centrocampista Benzema, altra mossa per lasciare l’Al-Ittihad! Cosa ha fatto l’attaccante, quel gesto appare ormai inequivocabile Bowie Verona, ufficiale l’arrivo dell’attaccante in gialloblù: il comunicato degli scaligeri e tutti i dettagli dell’operazione Calciomercato Milan: Mateta subito rossonero, ecco quando si chiude! Intanto è ufficiale l’arrivo del baby Malick Cissè Chi è Darryl Bakola, nuovo acquisto del Sassuolo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Guessand Crystal Palace, è ufficiale! Ecco il sostituto di Mateta, ma la Juventus era interessata? La verità

Approfondimenti su Crystal Palace Guessand

Oliver Glasner, allenatore del Crystal Palace, ha recentemente commentato il futuro di Jean-Philippe Mateta.

La Juventus ha presentato la sua prima offerta per Jean Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Crystal Palace Guessand

Argomenti discussi: Evann Guessand ‘to join’ Crystal Palace on loan with option after six months at Aston Villa; Calciomercato live: Juve tra Zirkzee e Kolo Muani, sì allo scambio Holm-Joao Mario. Milan: Mateta!; Crystal Palace agree loan deal for Aston Villa’s Evann Guessand; Non solo Strand Larsen, il Crystal Palace ha l'accordo per Guessand. E Mateta?.

Calciomercato Juve, quel giocatore accostato ai bianconeri ha firmato col Crystal Palace: è ufficiale. Arriva in prestito dall’Aston VillaCalciomercato Juve, quel giocatore accostato ai bianconeri ha firmato col Crystal Palace: è ufficiale. Arriva in prestito dall’Aston Villa Evann Guessand è ufficialmente un nuovo giocatore del Crystal ... juventusnews24.com

Juventus, troppo tardi per Guessand: l'ivoriano è pronto alle visite mediche col Crystal PalaceTra le piste battute per rinforzare l’attacco bianconero è spuntato un nome inatteso. Nelle ultime ore la Juventus avrebbe chiesto informazioni. tuttomercatoweb.com

«MATETA-MILAN, VIA LIBERA TOTALE! FABRIZIO ROMANO SVELA: "IL PALACE PRENDE GUESSAND PER SOSTITUIRE IL FRANCESE!" ORA È SOLO QUESTIONE DI ORE!» #Mateta #Guessand #Milan #CrystalPalace #FabrizioRomano #Calcio - facebook.com facebook

La #Juventus ha chiesto informazioni per #Guessand, nel caso non andasse a concretizzarsi il suo passaggio al Crystal Palace. @OggiSportNotiz2 x.com