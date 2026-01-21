Mateta alla Juve | l’attaccante ha comunicato la sua decisione al Crystal Palace Futuro deciso ecco cosa sta succedendo

L’attaccante Jean-Philippe Mateta ha annunciato ufficialmente la sua decisione di trasferirsi dalla società inglese del Crystal Palace alla Juventus. La scelta rappresenta un passo importante nel suo percorso professionale, con l’accordo ormai definito tra le parti. Di seguito, i dettagli e le ultime novità relative a questa operazione di mercato.

Mateta alla Juve: l’attaccante ha comunicato la sua decisione al Crystal Palace. Vediamo insieme che cosa sta succedendo. La Juventus riceve un segnale importante dall’Inghilterra che potrebbe riaprire scenari interessanti per l’attacco. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio account X, la situazione attorno a Jean-Philippe Mateta è giunta a un punto di svolta. CALCIOMERCATO JUVE LIVE L’ attaccante francese ha preso una posizione netta: lui e i suoi agenti hanno informato il Crystal Palace della loro intenzione di lasciare il club. Il giocatore ha fretta e, dopo i colloqui con l’Aston Villa e la Juventus, spera di trasferirsi a gennaio, senza aspettare la sessione estiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Mateta Juve, l’attaccante furioso dopo l’offerta bianconera respinta dal Crystal Palace. Ecco cosa sta succedendo: un club inglese bussa alla portaMateta, attaccante del Crystal Palace, ha manifestato insoddisfazione dopo la respinta dell’offerta della Juventus.

Mateta alla Juventus, come sta andando la sua stagione al Crystal Palace? Tutti i dettagli sull’annata del franceseMateta, attualmente in forza al Crystal Palace, sta affrontando con continuità la sua stagione in Premier League.

