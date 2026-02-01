Masci risponde a Costantini dopo la presentazione della candidatura | Come nel 2024 ci attacca senza proporre idee

Carlo Masci risponde a Carlo Costantini, dopo che quest’ultimo ha presentato ufficialmente la sua candidatura alle prossime elezioni comunali. Masci critica l’avversario, dicendo che anche nel 2024 Costantini ha attaccato senza proporre idee concrete. La campagna entra nel vivo con frecciate tra i due, mentre i cittadini attendono di capire quale proposta porteranno alle urne. Le elezioni si svolgeranno l’8 e 9 marzo in 23 seggi, dopo la sentenza del Consiglio di Stato.

Carlo Masci commenta la presentazione della candidatura di Carlo Costantini per le elezioni comunali nelle 23 sezioni chiamate al voto ad inizio marzo "Esattamente come era accaduto prima del voto di giugno 2024, Carlo Costantini si sveglia, esce dal letargo e si mette all'opera non per proporre una sua idea di città ma per attaccare a testa bassa la Giunta Masci. E comincia a contestare tutto ciò che gli passa per la mente, arrivando ad attribuire responsabilità sulla sicurezza direttamente al sindaco. Lo invito a rivolgersi al Prefetto e al Questore per il "fallimento", come lo chiama lui in tv, che si registrerebbe in città sulla sicurezza tanto più che la sua sinistra, quella che candida Costantini a sindaco, ha spalancato le porte dell'Italia a una miriade di persone disperate mettendo in difficoltà il sistema Paese che oggi si trova a gestirle e tutte le città che vengono invase da extra-comunitari, molti dei quali diventano manovalanza spicciola per la malavita.🔗 Leggi su Ilpescara.it

A Pescara si avvicinano le elezioni comunali, con il candidato del centrosinistra che solleva dubbi sulla gestione del voto e difende il ruolo del Tar.

A Pescara, il dibattito elettorale si riaccende in vista del possibile ballottaggio.

