Mascherine a fuoco nel deposito del Ghirelli Cammarota | Avevamo chiesto il sequestro

Un incendio ha distrutto il deposito di mascherine al Ghirelli, a Sant’Antonio Abate. Le fiamme sono divampate nel cuore della notte e hanno causato ingenti danni. Antonio Cammarota, avvocato e consigliere comunale, aveva già chiesto un sequestro perché temeva rischi nascosti. Ora si trova a commentare una vicenda che lui stesso definisce “una morte annunciata”, sottolineando come la situazione fosse nota da mesi e nessuno avesse fatto abbastanza per intervenire prima del rogo.

“Questa vicenda è la cronaca di una morte annunciata”. Lo sostiene Antonio Cammarota, avvocato, consigliere comunale e capogruppo de La Nostra Libertà ma anche presidente della commissione trasparenza che già da tre mesi aveva acceso i fari sul deposito delle mascherine al Parco dell’Irno andate a fuoco nella serata di domenica. “Da mesi - ricorda Cammarota - la commissione trasparenza si occupa del caso, su sollecitazione dell’allora, consigliera comunale Claudia Pecoraro oggi assessore regionale all’ambiente. In una prima fase, con grande difficoltà, acquisendo atti del comando dei vigili urbani fu chiarito che le mascherine erano state effettivamente abbandonate, che non erano sorvegliate e che non c’era stato un provvedimento di sequestro nè amministrativo né penale e che gli atti erano stati mandati alla procura della Repubblica.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Ghirelli Deposito Salerno, a fuoco il deposito delle mascherine anti-Covid accanto al teatro Ghirelli #Salerno-Teatro Ghirelli || Questa sera a Salerno un incendio ha distrutto un deposito di mascherine anti-Covid vicino al teatro Ghirelli, nel Parco dell’Irno. Incendio in un deposito a Salerno: fiamme avvolgono materiali sanitari vicino al teatro Ghirelli Un incendio si è sviluppato domenica sera a Salerno, vicino al teatro Ghirelli. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Ghirelli Deposito Argomenti discussi: Incendio al Parco dell'Irno, mascherine a fuoco nei locali dell'ex Fornace; Salerno, a fuoco il deposito delle mascherine anti-Covid accanto al teatro Ghirelli; Incendio al Parco dell'Irno, mascherine a fuoco nei locali dell'ex Fornace; Fiamme e paura a Salerno: incendio nel deposito delle mascherine abbandonate. Incendio a Salerno, mascherine a fuoco all'Irno: Pecoraro chiama ArpacVa a fuoco l'ex fornace del parco dell'Irno. In quei locali dove erano stipate le mascherine del mistero, abbandonate dall'epoca Covid e destinate agli istituti ... ilmattino.it Incendio al Parco dell'Irno, mascherine a fuoco nei locali dell'ex FornaceVa a fuoco uno dei locali dell’ex fornace del Parco dell’Irno nel cuore della città di Salerno. Momenti concitati nella zona dove ... msn.com *Parco dell’Irno, fiamme nel deposito delle mascherine* Sono in corso gli accertamenti per risalire all’origine dell’incendio: al momento sarebbe esclusa l’ipotesi del cortocircuito. Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #vigilidelfuoco #exsalid #incend - facebook.com facebook #incendio al Parco dell'Irno, #mascherine a fuoco nei locali dell'ex Fornace x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.