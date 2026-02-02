MartinaPm | uccisa per motivi abietti

La Procura di Napoli Nord ha chiuso le indagini sull’omicidio di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa ad Afragola il 26 maggio. Gli investigatori hanno confermato che il delitto è avvenuto per motivi “abietti” e hanno identificato nel 19enne Alessio Tucci il responsabile. Ora si attende il processo, mentre la comunità si stringe attorno alla famiglia della vittima.

15.00 La Procura di Napoli Nord ha chiuso le indagini sull'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola il 26 maggio 2025 dall'ex fidanzato di 19 anni Alessio Tucci. Al giovane,reo confesso,si contesta l' omicidio volontario pluriaggravato: la vittima era minorenne;l'omicida aveva avuto una relazione con Martina, e il luogo dove è avvenuto il delitto era abbandonato e quindi la ragazza non poteva chiedere aiuto. Infine, vengono contestati i motivi abietti e futili. Procura: cade aggravante di crudeltà.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

