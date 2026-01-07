La Procura di Bologna ha accusato Marin Jelenic, 36 anni croato, dell’omicidio di un capotreno a Bologna, con l’aggravante dei motivi abietti. In attesa dell’udienza di convalida del fermo, che si terrà a Brescia, si attendono sviluppi sul caso. L’arresto è stato effettuato a Desenzano del Garda.

In attesa dell’udienza di convalida del fermo, che si terrà a Brescia, la Procura di Bologna ha formalizzato l’accusa di omicidio nei confronti di Marin Jelenic, cittadino croato di 36 anni arrestato a Desenzano del Garda. Il procedimento è seguito dal pm Michele Martorelli e, allo stato, vengono contestate due aggravanti: l’aver agito per motivi ritenuti abietti e l’aver commesso il delitto all’interno o nelle immediate vicinanze di una stazione ferroviaria. Jelenic è accusato di aver ucciso il 5 gennaio scorso a Bologna il capotreno Alessandro Ambrosio, 34 anni. Subito dopo l’omicidio, secondo quanto ricostruito dagli investigatori delle Squadre mobili di Milano e Bologna e dalla Polfer, l’uomo avrebbe trascorso la notte in una sala d’attesa dell’ospedale Niguarda di Milano. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Capotreno ucciso, il pm: «Aggravante dei motivi abietti»

Leggi anche: Il capotreno ucciso a Bologna: Marin Jelenic aveva con sé due coltelli. Il pm: "Omicidio commesso per motivi abietti"

Leggi anche: L’avvocato dei Verzeni: “Moussa Sangare ha ucciso Sharon perché era annoiato”. Il pm chiede l’ergastolo

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Omicidio capotreno a Bologna. Il pm: "Ha agito per motivi abietti" - E' una delle aggravanti che pesano su Marin Jelenic, il quale, si scopre, era destinatario di un ordine di allontanamento comunitario ... tg.la7.it