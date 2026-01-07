CapotrenoPm | ucciso per motivi abietti

La Procura di Bologna ha formalizzato l’accusa di omicidio con aggravanti nei confronti di Marin Jelenic, il 36enne croato arrestato a Desenzano del Garda, in relazione alla morte del capotreno Alessandro Ambrosio. In vista dell’udienza di convalida del fermo a Brescia, si indaga sulle motivazioni dell’omicidio, definito dalla pm come avvenuto per motivi abietti. La vicenda si inserisce in un quadro processuale ancora in evoluzione.

