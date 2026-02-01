Inter Marotta parla chiaro | Petardo? Vorrei condannare questo gesto Si arriverà ai responsabili

Dopo la partita contro la Cremonese, Beppe Marotta non ha nascosto la sua rabbia per il petardo lanciato durante la gara. Il presidente dell’Inter ha detto chiaramente di voler condannare quell’atto e ha promesso che si farà chiarezza sui responsabili. Non si tratta di parole vuote: Marotta ha assicurato che ci saranno conseguenze e che si prenderanno i provvedimenti necessari.

Mercato Fiorentina, pronto il colpo in difesa! Vicinissimo quel giocatore della Juve, le ultimissime Icardi Juventus, la scelta dell’ex capitano dell’Inter e gli sviluppi sul colpo bianconero! Le ultime Immobile Paris FC, adesso è ufficiale: è addio al Bologna e alla Serie A! Il comunicato Inter, Marotta spiega tutto prima della Cremonese: «Dumfries? Col Liverpool solo delle telefonate, ecco quando torna. Su Perisic, Diaby e Frattesi.» Mercato Juve, Chiellini fa chiarezza: «Boga, Holm, Icardi: vi dico tutto! Su Kolo Muani invece.» Mercato Fiorentina, pronto il colpo in difesa! Vicinissimo quel giocatore della Juve, le ultimissime Udinese, Runjaic: «Domani sarà una grande sfida contro un avversario di alto livello. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter, Marotta parla chiaro: «Petardo? Vorrei condannare questo gesto. Si arriverà ai responsabili» Approfondimenti su Inter Marotta Marotta duro: «Petardo su Audero? Gesto che non ha nulla a che fare con i nostri valori, da condannare! Indagini in corso per…» Beppe Marotta condanna senza mezzi termini il petardo lanciato su Audero durante la partita contro la Cremonese. Audero colpito da un petardo in Cremonese-Inter, Marotta: “Gesto insulso e clamoroso”. Cosa rischia il club nerazzurro Durante la partita tra Cremonese e Inter, il portiere nerazzurro Audero è stato colpito da un petardo lanciato dagli spalti. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Inter Marotta Argomenti discussi: Calamai: Mercato Inter? Ecco quale sarà la prossima sfida per Marotta. Chivu…; Colpaccio Marotta, una nuova firma clamorosa ribalterà il campionato nerazzurro | Tifosi in festa; Pedullà: Inter-Perisic, ecco cosa può risultare decisivo. Diaby? Marotta dice…; Borussia-Inter, Marotta parla chiaro! Perisic? Ecco tutti gli annunci sul mercato. Borussia-Inter, Marotta parla chiaro! Perisic? Ecco tutti gli annunci sul mercatoNel prepartita di Borussia Dortmund-Inter, il presidente nerazzurro Beppe Marotta è intervenuto facendo il punto sul mercato e sulla sfida. spaziointer.it Inter, Marotta: Calendario di Serie A? Conte ha diritto di dire quello che pensaIl Presidente dell'Inter, Massimo Marotta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara vinta 2-0 contro la Cremonese allo stadio Zini. Le ultime 24 ore vi ... tuttonapoli.net Le parole del Presidente Marotta al termine di Cremonese - Inter bit.ly/3M6Dxm2 x.com Beppe #Marotta: “Mercato #inter chiuso: non ci sono state occasioni e stiamo bene così. Il #Liverpool per #Dumfries ha fatto telefonate al limite dell’improvvido. #Diaby l’#Alittihad vuole tenerselo. #Frattesi non ha mai detto di voler andare via. #Perisic voleva v - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.