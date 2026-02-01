Cremonese Inter attimi di paura allo Zini | petardo vicino ad Audero e gara sospesa

Un petardo è esploso vicino ad Audero durante la partita tra Cremonese e Inter allo Zini. L’arbitro ha fermato il match per alcuni minuti mentre i giocatori si sono riuniti per sicurezza. La partita, che vedeva i nerazzurri avanti 2-0 con i gol di Lautaro Martínez e Piotr Zielinski, è stata interrotta a causa di questo episodio improvviso. I tifosi e le forze dell’ordine hanno subito reagito per calmare la situazione.

