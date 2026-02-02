Marnate colpo allo spaccio di droga | sequestrata cocaina per un valore di 6mila euro

La polizia locale di Marnate ha sequestrato 80 grammi di cocaina, per un valore di circa 6 mila euro. L’operazione è stata conclusa nei giorni scorsi, quando gli agenti hanno messo le mani su uno spacciatore che tentava di nascondere la droga. Ora, l’uomo è stato portato in commissariato e le forze dell’ordine continuano le indagini per smantellare eventuali reti di distribuzione.

Marnate (Milano), 2 febbraio 2026 - Nuovo colpo allo spaccio di droga sul territorio comunale: la Polizia locale di Marnate, nei giorni scorsi, ha portato a termine un'operazione, sequestrando 80 grammi di cocaina per un valore stimato di circa 6.000 euro. Un risultato che dimostra, ancora una volta, l'attenzione costante delle forze dell'ordine nel garantire sicurezza e legalità, e nella lotta senza sosta a chi mette a rischio il tessuto sociale della comunità. L'intervento è stato condotto in stretta collaborazione con i Carabinieri della stazione di Gorla Minore, confermando una sinergia ormai consolidata tra diversi corpi impegnati sul territorio.

