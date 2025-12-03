Guerra allo spaccio di droga | sequestrata cocaina gettata in mezzo alla strada e nascosta in bottiglie di alcolici

Gettata sul pavimento del bar o nell'intercapedine del marciapiede, infilata in fretta e in furia perfino in un paio di bottiglie vuote di birra abbandonate fra i rifiuti. A ritrovare, e sequestrare, cocaina sono stati - durante un controllo mirato - i carabinieri della compagnia di Cammarata. I. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

