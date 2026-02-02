Mario Draghi | L' ordine globale è defunto ma la vera minaccia è ciò che lo sostituisce

Mario Draghi avverte che l’ordine globale è ormai finito. In un discorso all’università di Lovanio, in Belgio, il ex presidente della Banca centrale europea ha detto che la vera minaccia non è più il vecchio sistema, ma quello che potrebbe prenderne il posto. Ha parlato di un mondo in rapido cambiamento e di sfide che richiedono nuovi approcci.

Pubblichiamo per intero il discorso di Mario Draghi in occasione del conferimento della laurea honoris causa dall'università Ku Leuven, a Lovanio, in Belgio, il 2 febbraio 2026. Fin dalla sua nascita, l'architettura dell'Ue ha incarnato la convinzione che lo Stato di diritto internazionale, sostenuto da istituzioni credibili, favorisca la pace e la prosperità. Poiché nessuno Stato europeo era in grado di difendersi da solo, la nostra dottrina di sicurezza è stata plasmata dalla protezione offerta dall'America. Insieme, e sempre in alleanza con gli Stati Uniti, siamo stati in grado di affrontare qualsiasi minaccia e garantire la pace in Europa.

