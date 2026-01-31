Nicolussi Caviglia al Parma come cambia al fanta? Ecco la quotazione e i suoi numeri

Nicolussi Caviglia passa dal Venezia al Parma in prestito con obbligo di riscatto. Il centrocampista lascia la Fiorentina, dove ha giocato in questa stagione, e adesso si prepara a una nuova sfida in Serie B. La sua quotazione nel fantacalcio cambia, e i tifosi già si chiedono come influenzerà le sue prestazioni.

Dopo sei mesi senza acuti, come tutta la prima parte di stagione della Fiorentina, Nicolussi Caviglia lascia Firenze e si trasferisce in prestito al Parma. Il centrocampista, di proprietà del Venezia, resta quindi un'opzione in mediana anche al Fantacampionato Gazzetta. Finora è andato a voto in 10 occasioni con un assist all'attivo e una fantamedia del 5,4. L'ex Juventus si era trasferito in Toscana dopo l'ottima stagione in laguna: 35 partite a voto, quattro gol e due assist per una fantamedia del 6,38. In un ambiente più sereno come Parma potrebbe avvicinarsi a questi numeri che lo rendevano uno dei low cost più appetibili a centrocampo.

