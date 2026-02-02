Chi è stata Maria Rita Parsi morta oggi a Roma

Oggi a Roma è morta Maria Rita Parsi, una delle psicologhe più note in Italia e all’estero. Aveva 78 anni. È conosciuta per il suo lavoro sulla tutela di bambini e ragazzi. La sua morte rappresenta una perdita grande nel campo della psicologia infantile.

Angelica Bove: “A Sanremo mi racconto senza filtri. La solitudine è fondamentale nella vita” La psicologa e psicoterapeuta di fama internazionale è scomparsa all'età di 78 anni, dopo una vita dedicata ai diritti dei minori È morta all'età di 78 anni Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di fama internazionale, punto di riferimento in Italia e all'estero per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. La sua vita è stata un instancabile impegno a favore dei più piccoli, intrecciando l'attività clinica con quella istituzionale, la ricerca scientifica con la scrittura divulgativa, e la formazione con la sensibilizzazione sociale.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Maria Rita Parsi

E’ morta a Roma Maria Rita Parsi, la psicologa e psicoterapeuta che ha dedicato la vita ai diritti dei bambini.

È morta Maria Rita Parsi, conosciuta psicologa e psicoterapeuta italiana.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Maria Rita Parsi

Argomenti discussi: Morti i genitori di Carlomagno. Le indagini sul femminicidio di Federica, la confessione del figlio e il biglietto d'addio; Femminicidio Anguillara, genitori di Carlomagno lasciano una lettera per l'altro figlio; I genitori di Claudio Carlomagno, Pasquale e Maria Messineo, trovati impiccati nel giardino della loro casa; Chi è l'autore del disastro comunicativo di Leonardo Maria Del Vecchio nel salotto tv di Lilli Gruber?.

Maria Rita Parsi, chi era la psicoterapeuta morta a 78 anni: il malore improvviso, le ultime apparizioni in tv e la carrieraMaria Rita Parsi, nata a Roma il 5 agosto 1947, è stata una delle figure più autorevoli in Italia nella tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. leggo.it

Com’è morta Maria Rita Parsi, chi è: marito e perché non ha voluto figli/ Spesso ospite a La volta buonaCom'è morta Maria Rita Parsi, chi è: marito e perché non ha voluto figli: Vita non è un dono, spesso ospite a La volta buona e Storie Italiane ... ilsussidiario.net

È morta Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di primo piano nel campo della tutela dell’infanzia. Aveva 78 anni. - facebook.com facebook

È morta la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi. 78 anni, una lunga carriera come docente, era componente dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato Onu sui diritti del fanciullo e presidente della Fondazione Movimento x.com