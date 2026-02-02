Maria Rita Parsi morta a Roma | psicologa era la voce dei diritti dei bambini

E’ morta a Roma Maria Rita Parsi, la psicologa e psicoterapeuta che ha dedicato la vita ai diritti dei bambini. Aveva 78 anni e negli anni aveva lavorato sia in ambito clinico che in ruoli istituzionali, diventando una voce importante per proteggere i più piccoli. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della psicologia e a chi si occupa di tutela infantile.

Maria Rita Parsi è morta oggi - 2 febbraio 2026. Psicologa e psicoterapeuta di fama internazionale, punto di riferimento in Italia e all'estero per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, aveva 78 anni. La sua vita è stata caratterizzata da un instancabile impegno a favore dei più piccoli, intrecciando l'attività clinica con quella istituzionale, la ricerca scientifica con la scrittura divulgativa, e la formazione con la sensibilizzazione sociale. Nata a Roma il 5 agosto 1947, Maria Rita Parsi ha dedicato l'intera esistenza allo studio e alla difesa dei diritti dei bambini. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

