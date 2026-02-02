Maria Rita Parsi è morta | addio alla psicologa simbolo dei diritti dei bambini

Da lawebstar.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Maria Rita Parsi se n’è andata all’improvviso, a 78 anni, colpita da un malore. La psicologa nota per il suo impegno a difesa dei bambini e degli adolescenti lascia un vuoto nel settore. La sua vita si è sempre concentrata sulla tutela dei più giovani, passando dalla psicoanimazione alle occasioni internazionali come l’ONU.

Ascolti TV di venerdì 30 gennaio 2026: i dati Auditel mostrano la sfida tra Rai 1 e Canale 5 con il successo di “Colpa dei Sensi” La Ruota della Fortuna, svolta storica: Gerry Scotti dice addio ai gettoni d’oro. La freddura di Samira Lui conquista il pubblico Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio Aveva 78 anni. Una scomparsa improvvisa per malore. Dalla psicoanimazione all’ONU, una vita spesa per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. Maria Rita Parsi, nata a Roma il 5 agosto 1947, è stata una delle figure più autorevoli in Italia nella tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

maria rita parsi 232 morta addio alla psicologa simbolo dei diritti dei bambini

© Lawebstar.it - Maria Rita Parsi è morta: addio alla psicologa simbolo dei diritti dei bambini

Approfondimenti su Maria Rita Parsi

È morta Maria Rita Parsi, addio alla psicologa che ha dedicato la vita ai diritti dei bambini

Se ne va Maria Rita Parsi, la psicologa che ha dedicato la vita ai diritti dei bambini.

Addio alla psicologa Maria Rita Parsi: aveva 78 anni, era la voce dei diritti dei bambini

È morta a 78 anni Maria Rita Parsi, la psicologa conosciuta per il suo impegno a favore dei bambini.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Maria Rita Parsi

Argomenti discussi: Addio alla psicologa Maria Rita Parsi, scrittrice e voce storica dei diritti dei minori; Degrado città e periferie, audizione Parsi; E’ morta Maria Rita Parsi, voce dei diritti dei bambini; Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.

maria rita parsi èAddio a Maria Rita Parsi, Caterina Balivo: Grazie per tutto quello che hai fattoSono sconvolta, l'avevo vista 3 giorni fa. Così Vladimir Luxuria ospite oggi, lunedì 2 febbraio, a La volta buona ha commentato l'improvvisa morte di Maria Rita Parsi, scomparsa oggi all'età di 78 ... adnkronos.com

maria rita parsi èAddio a Maria Rita Parsi, la donna che ha insegnato agli adulti ad ascoltare i bambiniMaria Rita Parsi è morta a 78 anni. Psicologa di fama internazionale, ha dedicato la vita alla tutela dei diritti dei bambini, tra ricerca, istituzioni e divulgazione ... iodonna.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.