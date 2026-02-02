Maria Rita Parsi se n’è andata all’improvviso, a 78 anni, colpita da un malore. La psicologa nota per il suo impegno a difesa dei bambini e degli adolescenti lascia un vuoto nel settore. La sua vita si è sempre concentrata sulla tutela dei più giovani, passando dalla psicoanimazione alle occasioni internazionali come l’ONU.

Ascolti TV di venerdì 30 gennaio 2026: i dati Auditel mostrano la sfida tra Rai 1 e Canale 5 con il successo di “Colpa dei Sensi” La Ruota della Fortuna, svolta storica: Gerry Scotti dice addio ai gettoni d’oro. La freddura di Samira Lui conquista il pubblico Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio Aveva 78 anni. Una scomparsa improvvisa per malore. Dalla psicoanimazione all’ONU, una vita spesa per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. Maria Rita Parsi, nata a Roma il 5 agosto 1947, è stata una delle figure più autorevoli in Italia nella tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Maria Rita Parsi è morta: addio alla psicologa simbolo dei diritti dei bambini

Approfondimenti su Maria Rita Parsi

Se ne va Maria Rita Parsi, la psicologa che ha dedicato la vita ai diritti dei bambini.

È morta a 78 anni Maria Rita Parsi, la psicologa conosciuta per il suo impegno a favore dei bambini.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Maria Rita Parsi

Argomenti discussi: Addio alla psicologa Maria Rita Parsi, scrittrice e voce storica dei diritti dei minori; Degrado città e periferie, audizione Parsi; E’ morta Maria Rita Parsi, voce dei diritti dei bambini; Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.

Addio a Maria Rita Parsi, Caterina Balivo: Grazie per tutto quello che hai fattoSono sconvolta, l'avevo vista 3 giorni fa. Così Vladimir Luxuria ospite oggi, lunedì 2 febbraio, a La volta buona ha commentato l'improvvisa morte di Maria Rita Parsi, scomparsa oggi all'età di 78 ... adnkronos.com

Addio a Maria Rita Parsi, la donna che ha insegnato agli adulti ad ascoltare i bambiniMaria Rita Parsi è morta a 78 anni. Psicologa di fama internazionale, ha dedicato la vita alla tutela dei diritti dei bambini, tra ricerca, istituzioni e divulgazione ... iodonna.it

Si è spenta a 78 anni Maria Rita Parsi, punto di riferimento nella tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. Una vita spesa per dare voce ai più fragili, con rigore e umanità. Condoglianze alla famiglia e a chi le ha volut - facebook.com facebook

Minori, morta la psicologa ‘voce dei bambini’ Maria Rita #Parsi x.com