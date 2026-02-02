Maria Rita Parsi è morta | addio alla psicologa simbolo dei diritti dei bambini
Maria Rita Parsi se n’è andata all’improvviso, a 78 anni, colpita da un malore. La psicologa nota per il suo impegno a difesa dei bambini e degli adolescenti lascia un vuoto nel settore. La sua vita si è sempre concentrata sulla tutela dei più giovani, passando dalla psicoanimazione alle occasioni internazionali come l’ONU.
Aveva 78 anni. Una scomparsa improvvisa per malore. Dalla psicoanimazione all'ONU, una vita spesa per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. Maria Rita Parsi, nata a Roma il 5 agosto 1947, è stata una delle figure più autorevoli in Italia nella tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
È morta Maria Rita Parsi, addio alla psicologa che ha dedicato la vita ai diritti dei bambini
Se ne va Maria Rita Parsi, la psicologa che ha dedicato la vita ai diritti dei bambini.
Addio alla psicologa Maria Rita Parsi: aveva 78 anni, era la voce dei diritti dei bambini
È morta a 78 anni Maria Rita Parsi, la psicologa conosciuta per il suo impegno a favore dei bambini.
Argomenti discussi: Addio alla psicologa Maria Rita Parsi, scrittrice e voce storica dei diritti dei minori; Degrado città e periferie, audizione Parsi; E’ morta Maria Rita Parsi, voce dei diritti dei bambini; Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.
Addio a Maria Rita Parsi, Caterina Balivo: Grazie per tutto quello che hai fattoSono sconvolta, l'avevo vista 3 giorni fa. Così Vladimir Luxuria ospite oggi, lunedì 2 febbraio, a La volta buona ha commentato l'improvvisa morte di Maria Rita Parsi, scomparsa oggi all'età di 78 ... adnkronos.com
Addio a Maria Rita Parsi, la donna che ha insegnato agli adulti ad ascoltare i bambiniMaria Rita Parsi è morta a 78 anni. Psicologa di fama internazionale, ha dedicato la vita alla tutela dei diritti dei bambini, tra ricerca, istituzioni e divulgazione ... iodonna.it
Si è spenta a 78 anni Maria Rita Parsi, punto di riferimento nella tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. Una vita spesa per dare voce ai più fragili, con rigore e umanità. Condoglianze alla famiglia e a chi le ha volut - facebook.com facebook
Minori, morta la psicologa ‘voce dei bambini’ Maria Rita #Parsi x.com
