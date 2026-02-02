Maria Rita Parsi chi era la psicoterapeuta morta a 78 anni | il malore improvviso le ultime apparizioni in tv e la carriera

Maria Rita Parsi è morta improvvisamente a 78 anni, lasciando un vuoto nel mondo della psicoterapia e della tutela dei bambini. La psicoterapeuta romana, nota per le sue numerose apparizioni in tv e per aver dedicato la vita ai diritti di minori e adolescenti, si è sentita male ieri sera. Le sue ultime uscite pubbliche risalgono a poche settimane fa, ma ora il suo sorriso e la sua voce mancheranno a tanti che hanno seguito il suo lavoro.

Maria Rita Parsi, nata a Roma il 5 agosto 1947, è stata una delle figure più autorevoli in Italia nella tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Psicologa, psicoterapeuta e psicopedagogista, ha intrecciato attività clinica, ricerca scientifica e impegno istituzionale, fondando approcci innovativi come la psicoanimazione. Attraverso la Scuola Italiana di Psicoanimazione (Sipa) e la Fondazione Movimento Bambino Onlus, Parsi ha promosso la crescita emotiva e sociale dei minori, contribuendo a combattere abusi e maltrattamenti. La morte improvvisa Maria Rita Parsi è morta oggi, 2 febbraio, all’età di 78 anni, a causa di un malore improvviso. 🔗 Leggi su Leggo.it

Se ne è andata improvvisamente Maria Rita Parsi, la psicoterapeuta che negli anni si è fatta conoscere come una delle voci più autorevoli in Italia sulla tutela dei diritti di bambini e adolescenti.

Se ne va una figura di spicco nel mondo della psicologia italiana.

