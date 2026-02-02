Addio alla psicoterapeuta Maria Rita Parsi morta per malore improvviso a 78 anni settimana scorsa le ultime apparizioni tv in Rai e Mediaset

Se ne è andata improvvisamente Maria Rita Parsi, la psicoterapeuta che negli anni si è fatta conoscere come una delle voci più autorevoli in Italia sulla tutela dei diritti di bambini e adolescenti. La sua morte, avvenuta il 2 febbraio a 78 anni, ha colto di sorpresa amici e colleghi. La settimana scorsa aveva ancora partecipato a programmi tv su Rai e Mediaset, lasciando un segno forte nel dibattito pubblico. Ora, il suo nome resta legato a una lunga carriera dedicata al benessere dei più giovani.

Maria Rita Parsi è stata tra le figure più autorevoli in Italia nella difesa dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. È morta a 78 anni il 2 febbraio 2026 per un presunto malore improvviso. Solo pochi giorni fa, era stata ospite di consueto in tv. È morta Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta tra le figure più autorevoli in Italia nel campo della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.

