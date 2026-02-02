Maria Rita Parsi è morta improvvisamente, poche ore dopo essere stata in tv. La psicologa e scrittrice italiana non aveva mostrato segni di malattia, e la notizia della sua scomparsa ha colto di sorpresa amici e fan. La sua morte apre molte domande sulla vera causa, ancora da chiarire.

La notizia ha lasciato tutti senza parole. Maria Rita Parsi, presenza familiare per il pubblico televisivo e punto di riferimento assoluto nel mondo della psicologia italiana, è scomparsa improvvisamente, poche ore dopo essere apparsa in tv come aveva sempre fatto. Una morte inattesa, che ha acceso interrogativi e dolore, soprattutto perché nessuno immaginava un epilogo così repentino. La morte improvvisa di Maria Rita Parsi ha sconvolto tutti: qual è la causa della sua morte? Aveva una malattia?. Maria Rita Parsi si è spenta oggi, martedì 2 febbraio 2026, all’età di 78 anni. A stroncarla è stato un malore improvviso. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Maria Rita Parsi che malattia aveva? Ieri era in tv, poi la tragedia improvvisa: ecco la vera causa della morte

Approfondimenti su Maria Rita Parsi

È morta a 78 anni Maria Rita Parsi, la psicologa conosciuta per il suo impegno a favore dei bambini.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Maria Rita Parsi

Argomenti discussi: Addio alla psicologa Maria Rita Parsi, scrittrice e voce storica dei diritti dei minori; E’ morta Maria Rita Parsi, voce dei diritti dei bambini; Addio a Maria Rita Parsi, Caterina Balivo: Grazie per tutto quello che hai fatto; Presentazione del libro La Scuola al tempo del Virtuale di Maria Rita Parsi (28.01.2026).

Addio a Maria Rita Parsi, Caterina Balivo: Grazie per tutto quello che hai fattoSono sconvolta, l'avevo vista 3 giorni fa. Così Vladimir Luxuria ospite oggi, lunedì 2 febbraio, a La volta buona ha commentato l'improvvisa morte di Maria Rita Parsi, scomparsa oggi all'età di 78 ... adnkronos.com

Addio a Maria Rita Parsi, la donna che ha insegnato agli adulti ad ascoltare i bambiniMaria Rita Parsi è morta a 78 anni. Psicologa di fama internazionale, ha dedicato la vita alla tutela dei diritti dei bambini, tra ricerca, istituzioni e divulgazione ... iodonna.it

Maria Rita Parsi, come è morta: la rivelazione in tv di Eleonora Daniele - facebook.com facebook

Minori, morta la psicologa ‘voce dei bambini’ Maria Rita #Parsi x.com