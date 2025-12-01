Morto Pietrangeli a 92 anni | che malattia aveva? Ecco la causa della morte

La scomparsa di Nicola Pietrangeli ha lasciato un grande vuoto nel mondo del tennis e dello sport italiano. Figura simbolo di un’epoca irripetibile, è stato il primo azzurro capace di imporsi in uno Slam e l’unico del nostro Paese a entrare nella Hall of Fame, traguardi che ne raccontano da soli la grandezza. Alla notizia della sua morte, avvenuta all’età di 92 anni, in molti si sono chiesti quale fosse la malattia che lo aveva colpito e quali fossero le condizioni che hanno portato alla sua scomparsa. Il mondo dello sport piange Pietrangeli: ecco le cause della sua scomparsa. Secondo quanto emerso, Nicola Pietrangeli si è spento a 92 anni per cause legate alla sua avanzata età. 🔗 Leggi su Donnapop.it

