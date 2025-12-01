Morto Pietrangeli a 92 anni | che malattia aveva? Ecco la causa della morte
La scomparsa di Nicola Pietrangeli ha lasciato un grande vuoto nel mondo del tennis e dello sport italiano. Figura simbolo di un’epoca irripetibile, è stato il primo azzurro capace di imporsi in uno Slam e l’unico del nostro Paese a entrare nella Hall of Fame, traguardi che ne raccontano da soli la grandezza. Alla notizia della sua morte, avvenuta all’età di 92 anni, in molti si sono chiesti quale fosse la malattia che lo aveva colpito e quali fossero le condizioni che hanno portato alla sua scomparsa. Il mondo dello sport piange Pietrangeli: ecco le cause della sua scomparsa. Secondo quanto emerso, Nicola Pietrangeli si è spento a 92 anni per cause legate alla sua avanzata età. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
È morto Nicola Pietrangeli, icona dello sport e del Tennis - facebook.com Vai su Facebook
Il tennis italiano piange la sua icona. È morto a 92 anni Nicola Pietrangeli, unico tennista italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale. Vai su X
Lutto nel tennis: Nicola Pietrangeli è morto a 92 anni - La leggenda a cui dal 2006 è stato intitolato il vecchio "Stadio della pallacorda" al Foro Italico di Roma. corrieredellosport.it scrive
Nicola Pietrangeli morto a 92 anni, addio alla leggenda del tennis: fu il primo italiano a vincere uno Slam - Il mondo del tennis italiano perde una delle sue figure più rappresentative: Nicola Pietrangeli è morto all’età di 92 anni, lasciando dietro di ... Da msn.com
Nicola Pietrangeli è morto: addio alla leggenda del tennis italiano, aveva 92 anni - L'Italtennis piange il 2 volte campione al Roland Garros e unico tennista azzurro nella Hall of Fame del tennis mondiale ... Riporta tuttosport.com