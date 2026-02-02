Il mondo della cultura e della televisione piange Maria Rita Parsi, scomparsa oggi a 78 anni. La nota psicologa e volto televisivo si è spenta in modo improvviso, lasciando dietro di sé una carriera ricca di successi e un vuoto difficile da colmare. La sua morte ha suscitato cordoglio tra colleghi, amici e fan, che ricordano la sua presenza rassicurante e i tanti momenti passati in tv.

Il mondo della cultura e della televisione è in lutto: Maria Rita Parsi è morta oggi, 2 febbraio 2026, all’età di 78 anni. Psicologa e psicoterapeuta, era diventata negli ultimi anni un volto familiare del piccolo schermo, ospite frequente dei talk Rai dedicati all’attualità e al sociale. La notizia della scomparsa è stata data nelle prime ore della mattinata, con grande commozione anche negli studi televisivi. Solo pochi giorni fa Parsi era intervenuta in una delle sue ultime apparizioni pubbliche. Com’è morta Maria Rita Parsi. Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle cause del decesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Maria Rita Parsi, addio all’amata psicologa volto tv: perché non ha avuto figli

Approfondimenti su Maria Rita Parsi

È morta a Roma Maria Rita Parsi, la psicologa nota per il suo lavoro con i bambini.

Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta conosciuta anche per le sue apparizioni in TV, è morta oggi all’età di 78 anni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Maria Rita Parsi

Argomenti discussi: Addio alla psicologa Maria Rita Parsi, scrittrice e voce storica dei diritti dei minori; Abitare l'arte: Alex Pacifico e il progetto PYTHIKA trasformano la creatività in un diritto di tutti; Addio a Carlo Cecchi, attore iconico di teatro e cinema: le cause della morte inaspettata; Scandicci, la linea verde. Che asse con il Bologna.

Addio Maria Rita Parisi, la psicologa più amata della tv: le cause della morteLa psicoterapeuta romana è morta oggi martedì 2 febbraio 2026 all’età di 78 anni: era un punto di riferimento in Italia per la tutela dei diritti dell’infanzia ... libero.it

Addio a Maria Rita Parsi, la donna che ha insegnato agli adulti ad ascoltare i bambiniMaria Rita Parsi è morta a 78 anni. Psicologa di fama internazionale, ha dedicato la vita alla tutela dei diritti dei bambini, tra ricerca, istituzioni e divulgazione ... iodonna.it

Leggi l'articolo qui: https://www.ilsole24ore.com/art/e-morta-psicoterapeuta-maria-rita-parsi-voce-diritti-bambini-AIktGKCB #MariaRitaParsi #lutto #psicologia #IlSole24Ore facebook

Minori, morta la psicologa ‘voce dei bambini’ Maria Rita #Parsi x.com